Wealth Dynamix gibt sein aktuelles Ranking im FT 1000 der Financial Times bekannt, einer umfassenden Aufstellung der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Das Unternehmen belegt mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von mehr als 1.500 über einen Zeitraum von 4 Jahren den fünften Platz der am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen.

Der FT 1000 listet die Unternehmen in 31 europäischen Ländern auf, die das höchste durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum erzielt haben. Technologie ist mit 155 Unternehmen nach wie vor die am besten vertretene Branche.

Niklas Lindberg, Chief Revenue Officer bei Wealth Dynamix, kommentierte diesen Erfolg mit den Worten: "Wealth Dynamix hat ein hervorragendes Jahr hinter sich, in dem wir auf hochgeschätzte, langfristige Beziehungen aufgebaut und neue Partnerschaften mit Kunden auf globaler Ebene eingegangen sind. Wir betrachten die Anerkennung der Financial Times als Ehre und meiner Meinung nach ist unser Erfolg ein Beweis für die Bedeutung des Client Lifecycle Management für Unternehmen, die in der sich schnell verändernden Finanzdienstleistungslandschaft von heute an der Spitze bleiben wollen. Wir freuen uns darauf, an diesen Erfolg anzuknüpfen, um in Zukunft weitere Effizienzsteigerungen und Chancen für unsere Kunden zu realisieren."

Nachdem bereits in den ersten beiden Quartalen 2018 hervorragende Erfolge erzielt wurden, zeichnet sich bereits eine Fortsetzung dieses Wachstumskurses für Wealth Dynamix ab.

Wealth Dynamix bietet mit WDX ONE eine "Client Lifecycle Management"-Lösung, die auf die aufsichtsrechtlichen und digitalen Herausforderungen der heutigen Vermögensverwaltungsbranche zugeschnitten ist und die langfristige Kundenzufriedenheit fördert, zukünftige Geschäftsmöglichkeiten schafft und die Gesamteffizienz des Unternehmens verbessert. WDX ONE hilft in erster Linie bei der Bereitstellung der wichtigsten Management-Informationen, damit die Leitungsebenen die notwendigen Änderungen an ihren Unternehmen vornehmen können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

