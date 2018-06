Delivery Hero verkauft sein Geschäft in der Schweiz DGAP-News: Delivery Hero AG / Schlagwort(e): Verkauf Delivery Hero verkauft sein Geschäft in der Schweiz 22.06.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 22. Juni 2018 - Die Delivery Hero Group ("Delivery Hero"), einer der weltweit führenden Online-Marktplätze für die Bestellung und Lieferung von Essen, gab heute den Verkauf seines Schweizer Geschäftes unter der Marke Foodarena an Takeaway.com bekannt. Über den Transaktionspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Duncan McIntyre, SVP Corporate Finance & Head of Investor Relations, Delivery Hero, kommentierte: "Wir haben zuvor schon betont, dass wir unsere Strategie zur Festigung von Führungspositionen weiter fortsetzen werden. Der Verkauf von Foodarena wird es uns ermöglichen, unsere Anstrengungen und Ressourcen auf Märkte zu konzentrieren, in denen wir klare Führungspositionen und längerfristige Wachstumschancen haben." Jörg Gerbig, COO von Takeaway.com, sagte: "Wir sehen eine gute Traktion im Schweizer Markt, der unseres Erachtens noch stark unterversorgt ist. Der Erwerb des komplementären Foodarena-Geschäfts stärkt unsere Marktposition in der Schweiz und steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, unsere Marktführerschaft auf dem Kontinent weiter auszubauen." Über Delivery Hero Delivery Hero ein weltweit führender Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem einen eigenen Logistikdienst in dicht besiedelten Städten rund um die Welt. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. WKN: A2E4K4; ISIN: DE000A2E4K43 Pressekontakt Bodo v. Braunmühl Head of Corporate Communications press@deliveryhero.com 22.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero AG Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 000 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: info@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697883 22.06.2018

