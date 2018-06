Der Deutschen Bank (WKN: 514000) könnte neuer Ungemach drohen. In den kommenden Wochen werden die Bankaufseher der US-amerikanischen Fed ihre Ergebnisse zum Stresstest des deutschen Geldhauses veröffentlichen. Vor allem in den Jahren 2015 und 2016 fiel die Bank hier sang- und klanglos durch. Doch was ist der sogenannte Stresstest eigentlich? Und was bedeutet er für die Deutsche Bank und alle Anleger? Werfen wir einen Foolishen Blick auf diesen Prozess: Der Stresstest im Überblick Eigentlich müssen sich nur US-Banken diesem Test unterziehen. Da die Deutsche Bank jedoch auf ein ansehnliches Geschäft in den Vereinigten Staaten blicken kann, wird das Geldhaus kurzerhand ...

