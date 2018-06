Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FUßBALL-WM

Gruppe E: Brasilien - Costa-Rica Gruppe D: Nigeria - Island Gruppe E: Serbien - Schweiz

TAGESTHEMA

Nach acht Jahren am Tropf der Hilfen internationaler Gläubiger soll das hoch verschuldete Griechenland ab August wieder finanziell auf eigenen Beinen stehen. Die Euro-Finanzminister einigten sich in der Nacht zum Freitag auf die Bedingungen für das Ende des dritten Hilfsprogramms. Wie Eurogruppen-Chef Mário Centeno sagte, bekommt Athen eine Abschlusszahlung von 15 Milliarden Euro zum Aufbau eines Finanzpuffers und deutliche Schuldenerleichterungen.

Griechenland ist durch die Euro-Partner und den Internationalen Währungsfonds (IWF) seit 2010 mehrfach vor dem Staatsbankrott gerettet worden. Insgesamt bekam der Mittelmeerstaat seitdem fast 274 Milliarden Euro an Hilfen zugesagt. Im Gegenzug musste Athen hunderte und vielfach schmerzhafte Reformen umsetzen. Inzwischen ist das Land wieder auf Wachstumskurs und weist Haushaltsüberschüsse auf.

Das dritte griechische Hilfsprogramm des Euro-Rettungsfonds ESM endet am 20. August. Es hat ein Gesamtvolumen von 86 Milliarden Euro, ausgezahlt wurden bisher erst 46,9 Milliarden Euro. Trotz der massiven Hilfe ist die Gesamtverschuldung weiter immens. Sie beläuft sich in diesem Jahr auf fast 178 Prozent der griechischen Wirtschaftsleistung.

Damit Griechenland nicht bald wieder in Schwierigkeiten gerät, wollen die Euro-Länder das Land beim Aufbau eines Finanzpuffers unterstützen. Dazu dient größtenteils die Abschlusszahlung von 15 Milliarden Euro, aus der laut ESM-Chef Klaus Regling 9,5 Milliarden in den Puffer fließen. Insgesamt soll dieser laut Centeno dann ein Volumen von 24,1 Milliarden Euro haben.

Darüber hinaus muss Athen nun mit der Schuldenrückzahlung aus dem zweiten Hilfsprogramm zehn Jahre später beginnen. Hier hätte Griechenland bisher im Jahr 2023 die ersten Raten zurücküberweisen müssen, nun laut Regling bei einem Darlehensbetrag von 96,6 Milliarden Euro erst ab dem Jahr 2033. Die Kreditlaufzeit wurde entsprechend um zehn Jahre verlängert. Darüber hinaus soll Griechenland wieder Zinsgewinne aus seinen Anleihen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten. Sie gingen in den vergangenen Jahren an die Euro-Länder. Deutschland erhielt dabei insgesamt 2,9 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

11:00 DE/SLM Solutions Group AG, HV

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

BHS Tabletop 0,60 EUR Dt. Pfandbriefbank 1,07 EUR Fernheizwerk Neukoelln 1,60 EUR GFT Technologies 0,30 EUR Scout24 0,56 EUR Sixt Stämme 4,00 EUR Sixt Vorzüge 4,02 EUR Steico 0,21 EUR STO Vorzüge 4,09 EUR Wirecard 0,18 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 zuvor: 54,3 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,4 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,1 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 56,9 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 zuvor: 53,8 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,1 -BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 0,0 Punkte zuvor: +0,2 Punkte -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,4 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.760,00 +0,27% Nikkei-225 22.512,64 -0,80% Shanghai-Composite 2.889,36 +0,47% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.511,91 -1,44 DAX-Future 12.458,00 -1,80 XDAX 12.474,96 -1,81 MDAX 26.257,36 -1,03 TecDAX 2.798,74 -1,13 EuroStoxx50 3.403,51 -1,05 Stoxx50 3.035,20 -0,78 Dow-Jones 24.461,70 -0,80 S&P-500-Index 2.749,76 -0,63 Nasdaq-Comp. 7.712,95 -0,88 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,22% +90

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,69 -0,69 -0,08 Deutschland 10 Jahre 0,33 0,33 -0,10 USA 2 Jahre 2,55 2,53 0,66 USA 10 Jahre 2,91 2,90 0,50 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Rücksetzer am Vortag dürften die Börsen in Europa kaum verändert in den Handel starten. Eine deutliche Erholung ist allerdings nicht zu erwarten, da die Investoren momentan dazu neigen, das Risiko herunterzufahren. Denn mit Blick auf den globalen Handelsstreit ist die vorherrschende Meinung, dass man in den kommenden Wochen und Monaten noch billiger am Aktienmarkt einsteigen kann. Vor allem die Aktien von Automobilherstellern und anderen handelssensitiven Unternehmen dürften mit Blick auf die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump und deren Auswirkung auf ihre Gewinnentwicklung weiter gemieden werden.

Schwach - Vor allem der Sektor der Automobilwerte belastete mit einem Minus von 3,2 Prozent, nachdem Daimler am Vorabend eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte. Während die Unternehmen in den USA weiter von der dortigen Steuerreform profitieren, ist auf der anderen Seite der Handelskonflikt zwischen den USA und China nun in der Wirtschaft angekommen und lastet auf dem Gewinn des deutschen Autobauers. Die Daimler-Aktie verlor 4,3 Prozent. BMW gaben im Gefolge um 2,9 Prozent nach und VW verloren 3,1 Prozent, obwohl beide Unternehmen ihren Ausblick für 2018 bestätigten. Ein Medienbericht über eine mögliche Aufspaltung hat den Kurs der Electricite de France (EdF) um 5,2 Prozent in die Höhe getrieben. Für die Aktie von Novo Nordisk ging es nach positiven Ergebnissen in zwei Phase-III-Tests zum Hoffnungsträger Semaglutid um 3,7 Prozent nach oben. Nach Geschäftszahlen legten die Aktien von Dixons Carphone an der Londoner Börse um 2,4 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Beiersdorf sucht einen neuen Vorstandschef. CEO Stefan Heidenreich wird spätestens mit Ablauf seines Vertrags Ende 2019 das Unternehmen verlassen. Der Abgang wurde an der Börse negativ für die Investment-Story gewertet. Die Beiersdorf-Aktie war mit einem Minus von 5,6 Prozent Schlusslicht im DAX. Capsensixx erwischte für sein Börsendebüt nicht den besten Tag. Der Ausgabekurs lag bei 16 Euro, mit einem Schlusskurs bei 15,93 Euro lagen die Investoren der ersten Stunde bereits knapp hinten.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat sich das Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss um kleinere Werte gedreht. Einzige Ausnahme stellten Deutsche Bank, die am Abend 0,2 Prozent leichter gestellt wurde. Der Stresstest der Fed zum Bankensektor habe Anleger vorsichtig agieren lassen, sagte der Marktakteur. Die US-Tochter der Deutschen Bank hatte die erste Runde des Tests am Abend überstanden, sie galt als Wackelkandidat. Paion wurden am Abend 1 Prozent schwächer gestellt. Das Pharmaunternehmen hatte 2,6 Millionen neue Aktien platziert. Nach einer Gewinnwarnung wurden Vorzüge und Stämme von Ahlers zwischen 5 und 7,5 Prozent tiefer getaxt.

USA / WALL STREET

Leichter - Da es im Handelskonflikt nichts Neues gab, steuerten China, die USA und die EU den bereits angekündigten Zöllen und Gegenzöllen entgegen. Während noch immer viele Analysten erwarteten, dass die USA und China als die beiden größten Volkswirtschaften der Welt vor einem ausgewachsenen Handelskrieg in letzter Sekunde zurückschreckten, zeigten sich Investoren immer skeptischer. Immer mehr Marktbeobachter sind zudem der Meinung, dass der Aufschwung in den USA seinen Zenit überschritten hat. Diese Sorge wurde durch einen überraschend schwachen Philly-Fed-Index untermauert. Der Dow verbuchte den achten Tagesverlust in Folge und bewegte sich auf der längsten Durststrecke seit März 2017. Der Oberste Gerichtshof drückte den Einzelhandelssektor. Die Richter entschieden, dass die Bundesstaaten künftig alle Lieferungen von Online-Händlern besteuern dürfen. Amazon büßten 1,1 Prozent ein, Wayfair 1,6 Prozent, Ebay und Etsy 3,2 bzw. 1,4 Prozent. Intel verloren 2,4 Prozent. Der unrühmliche Abgang von CEO Brian Krzanich belastete. Mit Abgaben zeigten sich Autotitel. GM gaben 2,0 Prozent, Ford 1,3 Prozent ab. Der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte mit Daimler ein erstes prominentes Opfer gefordert. Der deutsche

