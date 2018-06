Arris Group Inc. zeigt in Richtung Süden - Wie können Sie davon profitieren?

Symbol: $ARRS WKN: A2AC3D ISIN: GB00BZ04Y379Trendbetrachtung auf Basis 6 MonateArris Group Inc. ist eine Aktie aus dem Telekommunikationssektor und bedient den Breitbandnetz-Bereich.Die Aktie befindet sich seit den letzten 6 Monaten in einem Abwärtstrend. Das Chartbild fällt durch die schönen Korrekturen auf, die sich bis zu den EMAs 20 und 50 gebildet haben. Dort haben sich bilderbuchmäßige Signale für in die Short-Richtung ergeben und konnten durch die Short-Trader mit einem sehr guten Chancen-Risiko-Verhältnis ausgenutzt werden. Das Volumen an den Abwärtsbewegungen ist höher als im Vergleich zu dem Volumen an den grünen Kerzen. Dies kann als erhöhtes Verkaufsinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden.Chart vom 21.06.2018 Kurs: 23.98 USDExpertenmeinungInteressant wäre jetzt, ob und wo uns der Wert eine weitere Short-Möglichkeit bietet? Optimal wäre es, wenn wir einen Pullback bis zu den EMAs 20 und 50 sehen, in der Nähe der 26 US-Dollar Marke. Sollte dieser Fall eintreten, wären die Konsolidierungskerzen zu beachten. Wenn sich dort Umkehrkerzen bilden und die Aktie ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis bietet, wäre ein Einstieg unter der Umkehrkerze mit Stop darüber möglich. Gewinne oder Teilgewinne könnten in dem 22,50 US-Dollarbereich realisiert werden, da dort ein Support-Bereich ersichtlich ist.Quartalszahlen werden Ende Juli veröffentlicht und dies kann zu Gaps in beiden Richtungen führen und somit zu einem erhöhten Risiko.Derzeit habe ich keine Positionen in diesem Wert.Aussicht: BÄRISCHAutor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at