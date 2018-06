Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat sich in ihrem jährlichen Bericht zur Finanzstabilität auch zum Hypothekar- und Immobilienmarkt geäussert. Einige Punkte der SNB hat MoneyPark, die Nummer 1 unter den unabhängigen Hypothekarvermittlern, aufgegriffen und mit Stefan Heitmann, CEO und Gründer, diskutiert.

S. Heitmann: «Wir sehen ebenfalls einen starken Anstieg bei den Immobilienkrediten. Unsere Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 zeigen ein Wachstum, das sehr deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt, aber natürlich als noch junges Unternehmen von einer anderen Basis ausgeht als die etablierten Player».

S. H.: «Nein, sicherlich nicht in dieser Pauschalität. Wir wenden unverändert sehr strenge Vergabekriterien an und beobachten daher bezüglich der Tragbarkeiten keinerlei Qualitätsverschlechterungen in unseren Portfolios. Wir sehen aber auch, dass merkliche Abweichungen zwischen den einzelnen Banken bestehen und hier lokal und regional zum Teil mehr Risiko genommen wird».

S. H.: «Insgesamt präsentiert sich der Immobilienmarkt für selbst genutzte Liegenschaften in einer sehr robusten und aus unserer Sicht völlig unproblematischen Verfassung. Seit Anfang 2016 verharren die aggregierten Risiken für diesen Marktbereich auf unverändert tiefem Niveau. Wir teilen ...

