An der US-mexikanischen Grenze sollen illegal eingewanderte Familien nicht mehr getrennt werden. An der Umsetzung des Trump-Erlasses hapert es aber.

In US-Militärbasen sollen bis zu 20.000 illegal in die Vereinigten Staaten eingewanderte Migranten untergebracht werden. Das gab die US-Regierung von Präsident Donald Trump am Donnerstag bekannt, ohne zu sagen, ob die Betten für Kinder oder für ganze Familien zur Verfügung gestellt werden sollen. Trumps Verfügung vom Vortag, nach der illegal eingewanderte Familien nicht mehr getrennt werden sollen, sorgte indes für Chaos an der Grenze.

Die "Null-Toleranz"-Politik der USA hatte zur Trennung von Kindern und Eltern nach dem illegalen Grenzübertritt von Mexiko ins Land geführt. Wegen der Regelung aus dem Weißen Haus waren über Wochen hinweg mehr als 2.300 Minderjährige von ihren Müttern und Vätern getrennt worden. Dies hatte der Regierung im Inland wie international scharfe Kritik eingebracht.

Das Weiße Haus sagte am Donnerstag, seit Mai seien rund 500 Kinder nach ihrer Trennung wieder ihren illegal eingereisten Eltern übergeben worden. Die Zusammenführungen der Familien seien binnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...