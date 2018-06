Seit über 20 Jahren werden bei Eutect Löt- und Verbindungssysteme entwickelt, gefertigt, montiert und programmiert sowie bei Kunden weltweit in Betrieb genommen. Das schwäbische Expertenteam bietet einen umfangreichen, sich stetig weiterentwickelnden Modulbaukasten für Prozesslösungen im Bereich des Lötens an. Mit dem TL Thermodenlötmodul steht ein geregelter und adaptiver Lötprozess mit Prozessdatenerfassung zur Verfügung. "Doch in einigen Punkten bringt die Thermode technisch Einschränkungen mit sich", erklärt Matthias Fehrenbach, Geschäftsführer bei Eutect. Aufgrund der Prozessphasen Antasten, Aufschmelzen, Nachsetzen und final Kühlen gehört das Thermodenlöten nicht zu den schnellsten Lötprozessen. Hinzu kommt ein hoher Energiebedarf sowie produktspezifische Thermodenformen, die je nach Baugruppe erstellt werden müssen.

Neue Lösung vermeidet Einschränkungen

"Aus diesen Gründen waren wir auf der Suche nach einer neuen Lösung, um diese Einschränkungen zu vermeiden", beschreibt Fehrenbach die Entwicklungsgründe. Entwickelt wurde das Laser Knife, welches das gleiche Prozessziel wie das Thermodenlöten hat. Das Laser Knife besteht aus einem wegüberwachten Niederhalter, der die beiden zu verlötenden Oberflächen definiert zusammenführt, und aus einem Laser, der so auch in ...

