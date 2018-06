Die Wiener Börse AG schickt den "Dritten Markt" in die Wüste. Das Segment will Börse-CEO Christoph (Boschan) künftig in "direct market" und "direct market plus" umbenennen. Ich finde die Umbenennung eine gute Idee, denn dem Dritten Markt weht schon länger ein zweifelhafter Ruf nach. Wichtig ist mir, dass sich darin Unternehmen mit transparentem Geschäftsmodell einfinden. Der PR Zweck sollte bei einem ...

