Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat sich im Umfeld einer erhöhten Risikoaversion gefestigt und im Hoch bei 162,35 notiert, so die Analysten der Helaba.Damit sei es zum Test des 61,8%-Retracements des Abwärtsimpulses von Ende Mai bis Mitte Juni gekommen. Fundamentalen Gegenwind gebe es heute nicht und so bleibe der Markt unterstützt. Weitere Hürden lägen bei 163,06 und 164,15. Erste Unterstützungen würden sich an der 21-Tagelinie bei 161,10 und bei 160,75 zeigen. Die Trading-Range liege zwischen 161,40 und 162,70. ...

