Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die britische Notenbank hat mit 6:3 Stimmen für eine unveränderte Geldpolitik votiert, wobei sich aber nun erstmals der Chefvolkswirt der BoE, Andy Haldane, für einen Zinserhöhungsschritt aussprach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die BIP-Wachstumseinschätzung für das 2. Quartal sei von den Geldpolitikern bei 0,4% im Quartalsvergleich belassen worden. Die MPC-Mitglieder seien gegenüber der Maisitzung nun mehr überzeugt, dass die Wachstumsschwäche zum Jahresauftakt nur temporärer Natur gewesen sei. Mehrheitlich werde daher im Markt für August mit einer Leizinserhöhung gerechnet. Die Analysten seien aber nicht der Meinung, dass die Wachstumsschwäche vom Jahresbeginn nur ein temporäres Phänomen gewesen sei und würden daher an ihrer Einschätzung festhalten, dass die BoE weder in diesem noch im nächsten Jahr Adjustierungen an den Leitzinsen vornehmen werde. ...

