FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag startet der Bund-Future am Freitag etwas leichter in den Handel. "Bei Kursen über 162 wird die Luft im Bund-Future merklich dünner", so ein Derivate-Händler. Am Vortag profitierte der Bund-Future von der deutlichen Spreadausweitung gegenüber italienischen Anleihen.

Die Bekanntgabe der europäischen PMI-Indikatoren für Juni stehen zum Wochenschluss im Blick der Märkte. Die Marktstrategen der DZ Bank rechnen insbesondere für das Verarbeitende Gewerbe der Eurozone mit einer Eintrübung der Stimmung. Dies dürfte primär auf die Angst vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und der EU sowie China zurückzuführen sein. Allerdings dürften sowohl die PMIs der gesamten EWU als auch die der Einzelländer weiterhin über der Schwelle von 50 Indexpunkten notieren, was auf eine andauernde, wenngleich etwas schwächere, Expansion der wirtschaftlichen Aktivität hindeuten würde.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert-25 Ticks auf 161,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,15 Prozent und das Tagestief bei 161,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.794 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 10 Ticks auf 132,14 Prozent.

June 22, 2018 02:42 ET (06:42 GMT)

