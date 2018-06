FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem massiven Ausverkauf im DAX-Future am Vortag geht es zum Wochenschluss zunächst etwas nach oben. "Die Lage hat sich aus charttechnischer Sicht massiv eingetrübt", so ein technisch orientierter Marktteilnehmer. Für die Charttechniker der Commerzbank ist der September-Kontrakt mit einem Trading-Verkaufssignal unter die Unterstützung von 12.533 Punkten gerutscht. Damit deute sich eine Kurs-Etablierung im unteren Teil der Seitwärtspendelbewegung im Bereich zwischen 11.720 und 12.533 Punkten an. Zwischenzeitlich könnte es durch Short-Coverings zu einzelnen Stabilisierungstagen kommen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 43 auf 12.501 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.509 und das Tagestief bei 12.484 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.923 Kontrakte.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2018 02:51 ET (06:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.