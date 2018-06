Takeaway.com übernimmt in der Schweiz das Geschäft von Delivery Hero und will sich so im harten Wettbewerb der Online-Lieferdienste behaupten.

Der weltgrößte Online-Essenslieferdienst Delivery Hero trennt sich von seinem Geschäft in der Schweiz. Die dort agierende Marke Foodarena werde an den niederländischen Konkurrenten Takeaway.com verkauft, kündigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...