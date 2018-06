Vor der Opec-Konferenz in Wien ist der Widerstand gegen eine Ausweitung der Ölproduktion groß. Der Generalsekretär vermittelt zwischen den Fronten.

Als Schmeichler kennt Mohammed Sanusi Barkindo keine Grenzen. Der Generalsekretär der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) umgarnt bei einem Empfang in der Alten Börse von Wien die anwesenden Journalisten, seine "Freunde von den Medien".

Der Nigerianer lobt in kitschigen Bildern die Berichterstattung über das Ölkartell. Die Zusammenarbeit mit den Medien sei eine "Heirat für das Leben", meint der 59-Jährige ernsthaft. Denn zu Scherzen ist der Chefdiplomat von Big Oil in diesen Tagen nicht aufgelegt. Bei der Opec-Konferenz am Freitag muss Barkindo sein Meisterstück abliefern.

Das Opec-Schwergewicht Saudi-Arabien und der Nicht-Opec-Partner Russland wollen die Ölproduktion im zweiten Halbjahr ausweiten. Geht es nach dem Willen der Saudis, soll täglich eine Million Barrel (159 Liter) mehr gefördert werden. Dagegen wehrt sich eine Reihe von Opec-Mitgliedern energisch. Als Wortführer fungiert der saudische Erzrivale Iran.

"Nur mit Zusammenarbeit lassen sich Brücken bauen", appelliert Barkindo deswegen bereits im Vorfeld des historischen Treffens an die Einheit der Ölstaaten. Der Nigerianer, der gerne in seinem schlichten afrikanischen Arbeitsanzug auftritt, muss als Brückenbauer fungieren.

Dass eine solche Aufgabe für ihn kein unüberwindbares Hindernis ist, hat Barkindo bereits in der Vergangenheit bewiesen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...