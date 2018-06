Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed: US-Großbanken bestehen Stresstest sicher

Die US-Großbanken haben den jüngsten Stesstest nach Angaben der Federal Reserve trotz verschärfter Bedingungen sicher bestanden. Wie die Fed mitteilte, erreichten die 35 größten Institute trotz der Annahme einer Arbeitslosenquote von 10 Prozent, eines Rückgangs der Wirtschaftsleistung um 7,5 Prozent und einer steilen Zinsstrukturkurve eine risikogewichtete Eigenkapitalquote (Common Equity Tier 1) von 7,9 Prozent. Die Mindestvorgabe lag bei 4,5 Prozent. Die Banken, auf die 80 Prozent der Vermögenswerte des US-Bankenmarkts entfielen, seien "stark kapitalisiert", befand die Fed.

Japans Kerninflation steigt im Mai um 0,7 Prozent

Die Verbraucherpreise in Japan sind im Mai etwa wie im Vormonat gestiegen. Die Kerninflation legte im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 0,7 Prozent zu, wie die jüngsten Statistiken zeigen. Die Inflation stieg damit den 17. Monat in Folge, liegt aber immer noch weit hinter dem Inflationsziel der Bank of Japan von 2 Prozent zurück. Der Anstieg lag im Rahmen der Prognose der von Nikkei befragten Ökonomen. Die Kernverbraucherpreisinflation klammert die volatilen Frischwarenpreise aus.

Japans Yen - eine Währung für alle Jahreszeiten

Es war bislang ein stürmisches Jahr 2018 für die Märkte: Die Volatilität kehrte zurück, die Handelsspannungen stiegen und das globale Wachstum erwies sich als weniger solide als erwartet. Investoren, die nach dem finanziellen Äquivalent von Allwetterkleidung suchten, könnten es im japanischen Yen finden.

Seehofer: Entlassung durch Merkel wäre "weltweite Uraufführung"

Im unionsinternen Asylstreit hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davor gewarnt, von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen und ihn im Falle eines Alleinganges zu entlassen. "Wenn man mit dieser Begründung einen Minister entließe, der sich um die Sicherheit und Ordnung seines Landes sorgt und kümmert, wäre das eine weltweite Uraufführung", sagte Seehofer der Passauer Neuen Presse. "Wo sind wir denn?"

Euro-Länder geben grünes Licht für Ende von Griechenlands Rettungsprogramm

Nach acht Jahren am Tropf der Hilfen internationaler Gläubiger soll das hoch verschuldete Griechenland ab August wieder finanziell auf eigenen Beinen stehen. Die Euro-Finanzminister einigten sich in der Nacht zum Freitag auf die Bedingungen für das Ende des dritten Hilfsprogramms. Wie Eurogruppen-Chef Mário Centeno in Luxemburg sagte, bekommt Athen eine Abschlusszahlung von 15 Milliarden Euro zum Aufbau eines Finanzpuffers und deutliche Schuldenerleichterungen.

Iran steht Saudi-Arabien bei Plan zur Erhöhung der Ölfördermenge im Weg

Der Iran stellt sich innerhalb der Opec immer noch gegen ein Abkommen zur Erhöhung der Ölproduktion. Damit opponiert der Iran gegen Saudi-Arabien, das Königreich will wegen der zuletzt erhöhten Nachfrage die Ölförderung wieder ausweiten. Dieser Schritt ist überraschend, denn am Donnerstag sah es so aus, als würde sich der Iran für ein Abkommen zur Erhöhung der Fördermenge erwärmen können. Zudem kommt nun Unsicherheit auf, ob Saudi-Arabien - de facto der Wortführer der Opec - die Disziplin unter den Opec-Mitgliedern aufrechterhalten kann.

EU-Gegenzölle im Handelsstreit mit den USA in Kraft getreten

Im Handelsstreit mit den USA sind am Freitag die Gegenzölle der EU in Kraft getreten. Die Aufschläge auf Produkte wie Jeans, Bourbon-Whiskey und Motorräder traten um Mitternacht in Kraft, wie aus dem Amtsblatt der EU hervorgeht. Die EU-Zölle sind eine Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium aus der EU, die bereits seit dem 1. Juni erhoben werden.

Oberster US-Gerichtshof schließt Steuerschlupfloch im E-Commerce

Der Oberste US-Gerichtshof hat den traditionellen Händlern den Rücken gestärkt und ein Steuerschlupfloch im E-Commerce geschlossen. Der Supreme Court entschied, dass Internet-Einzelhändler auch in Bundesstaaten, in denen sie keine physische Präsenz haben, verpflichtet werden können, Mehrwertsteuer zu erheben. Dies ist ein Sieg für die traditionellen Händler, die noch Ladengeschäfte vor Ort haben.

Trump hält auch nach Stopp von Familientrennungen an harter Linie fest

Auch nach dem von Präsident Donald Trump verfügten Stopp der Familientrennungen an der Grenze tobt in den USA die emotionsgeladene Debatte um die Einwanderungspolitik weiter. Trump kündigte eine Fortsetzung seiner harten Linie an: "Wenn Leute unsere Grenzen durchbrechen, müssen wir sie aus dem Land bekommen", sagte er bei einer Kabinettssitzung in Washington. Seine Frau Melania besuchte unterdessen überraschend ein Heim für Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko/Zentralbank erhöht Leitzins um 25 Bps auf 7,75%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.