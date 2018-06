Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-22 / 09:00 · Penta veröffentlicht Zugang zum Geschäftskonto für Mitarbeiter · Ausgewählte Personen können durch eigene Mastercard und Online-Zugang jederzeit geschäftliche Transaktionen tätigen · Der Eigentümer des Geschäftskontos kann die Anwendungsmöglichkeiten und Budgets der einzelnen Mitarbeiter beliebig regulieren Für kleine und mittelständische Unternehmen bereiten die angebotenen Geschäftskonten der deutschen Banken massive Probleme, da die Konten einzig vom Eigentümer genutzt werden können. Soll ein Mitarbeiter eine Transaktion ausführen, benötigt er dafür die Bankkarte, die geheime PIN und eine Vollmacht oder den Online-Zugang und eine TAN. Das im Business Banking führende Berliner FinTech-Unternehmen, Penta [1], bietet für dieses Problem mit seinem heute veröffentlichten Multi-Users nun eine Lösung an. Für dasselbe Konto können nun mehrere Mastercards sowie Online-Zugänge im Unternehmen verteilt werden. Business Banking für Mitarbeiter Mit Multi-Users können Nutzer von Penta online weitere User zu ihrem Geschäftskonto hinzufügen und diese mit verschiedenen Befugnissen ausstatten. Während einer Person nur Lesezugriff gewährt wird, kann ein weiterer Mitarbeiter Überweisungen durchführen. Das Besondere: Das Budget für die Transaktion kann vorher festgelegt werden. Zugriff auf das Konto erhalten die Mitarbeiter durch einen individuellen Login. Eine eigene Mastercard kann nach Bedarf bestellt werden - Barauslagen und analoge Rechnungen bleiben somit aus. Innerhalb eines Unternehmens können nun zahlreiche Transaktionen unabhängig und dennoch kontrolliert durchgeführt werden. Der Administrator kann die Nutzung des Kontos jederzeit online abrufen, nachvollziehen und regulieren. Ausgaben- und Spesenmanagement finden somit vollends digital statt. Penta CEO Lav Odorovic über die Notwendigkeit von Multi-Users: "Für die Banken hierzulande ist Digitalisierung ein Fremdwort. Zu spüren bekommen das vor allem Unternehmer, die einen besonderen Bedarf an einem digitalen Angebot haben. Nur einen Zugang zum Geschäftskonto zu besitzen ist bereits für GbRs, die von mindestens zwei Gesellschaftern geführt werden müssen, schwer tragbar. Der digitale Rückstand hierzulande entschleunigt die Unternehmensprozesse und lässt das Kostenmanagement im Unternehmen zur Herausforderung werden. Mit unserem neuen Multi-User-Feature stellen wir Unternehmern in Deutschland nun eine digitale Lösung für diese Problematik zur Verfügung. Besonders wichtig ist uns dabei der Dialog mit unseren Kunden. Daher können heute zunächst weitere gesetzliche Vertreter der Unternehmen zum Konto hinzugefügt werden, um das Feature umfassend auf Führungsebene zu prüfen und zu bewerten, ehe die weiteren Mitarbeiter folgen. Durch die variabel einsetzbaren Zugänge zum Geschäftskonto können die Finanzen nun effizienter und unabhängig vom Kontoinhaber abgewickelt werden. Die gesparte Zeit kann so in die Entwicklung des Unternehmens fließen." *Weitere Informationen zu den Multi-Users finden Sie unter: *http://go.getpenta.com/de/features/multiuser [2] Über Penta Das Fintech für kleine und mittelständische Unternehmen, Penta (www.getpenta.com [3]) ist einer der führenden Anbieter im Bereich digitales Business-Banking. Nutzer des Services benötigen nur 15 Minuten für die Registrierung ihres Kontos, welches ihrem Unternehmen innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung steht. Penta zählt aktuell 30 Mitarbeiter und ist Partner der solarisBank, welche das Unternehmen mit der Banklizenz ausstattet. Das Unternehmen wurde 2016 von Lav Odorovic, Luka Ivicevic, Sir Gabriel Holbach, Aleksandar Orlic, Jessica Holzbach and Igor Kuschnir gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Registrierung für Gründer: https://getpenta.com/de/home.html [3] Registrierung für GmbHs und UGs in Gründung: https://getpenta.com/de/in-grundung [4] June 22, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)