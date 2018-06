Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, baut seinen Rückgang aus und so musste das neue Mehrtagestief in der Mitte der 94,00 gebildet werden. US-Dollar schaut auf Daten, Handel Der Index fällt zum Ende der Woche den 2. Tag in Folge, nach dem gestern das neue 11-Monatshoch knapp über 95,50 gebildet ...

