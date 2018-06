Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat im Juni dank eines stärkeren Wachstums im Servicesektor etwas an Dynamik gewonnen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,2 Zähler von 53,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes fiel allerdings auf 55,9 Zähler von 56,9 im Vormonat. Volkswirte hatten im Mittel einen Rückgang auf 56,0 prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte überraschend auf 53,9 Punkte von 52,1 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 52,0 erwartet.

"Dank der Belebung des Servicesektors hat der Aufschwung in Deutschland im Juni wieder leicht an Dynamik gewonnen", sagte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith. "Allerdings dürfte das Wachstum im gesamten zweiten Quartal 2018 nur moderat ausfallen."

Der Auftragseingang wies ebenfalls wieder ein höheres Plus aus als im Mai, und der Jobaufbau fiel stärker aus als in den zurückliegenden vier Monaten. Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung von rund 1.000 Einkaufsleitern und Geschäftsführern aus Industrie und Dienstleistung in Deutschland.

