Seit dem Erreichen der Mehr-Jahres-Hochs bei 137,53 gab es für die Bullen des EUR/JPY eine echte Durststrecke. Nach dem klassischen Umkehrsignal in Form eines bearish engulfing verlor das Paar gut 800 Pips an Wert. In der Woche zum 28. ... The post EUR/JPY: Auf diese Leitplanken kommt es an appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...