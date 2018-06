Vor zehn Jahren wurde die Firma Battenfeld Kunststofftechnik in die Wittmann Gruppe integriert. Im Laufe der letzten zehn Jahre wurde das gesamte Produktprogramm des Unternehmens erneuert und die Kapazität am Standort Kottingbrunn in mehreren Bauphasen massiv erweitert. Davon konnten sich die Besucher der 10-Jahres-Feier am 13. und 14. Juni überzeugen. Anhand von 14 Maschinen der PowerSerie, darunter die erstmals vorgestellte neue vertikale VPower, wurden interessante Anwendungen und modernste Verfahrenstechnik demonstriert. Auch die Vorstellung von Wittmann 4.0, der Antwort des Unternehmens auf Industrie 4.0, kam nicht zu kurz. Neben der Integration von Robotern und Peripherie auf einer Vielzahl von Maschinen wurde anhand einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...