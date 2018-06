13 Millionen Euro Direktvergütung hat Severin Schwan bei Roche im letzten Jahr kassiert. Der bestbezahlteste Dax-Chef liegt nur knapp hinter ihm.

Roche-Vorstandschef Severin Schwan hat seine Position als Top-Verdiener unter Europas führenden Managern behauptet. Nach Berechnungen der Vergütungsberatung hkp stand der 50 Jahre alte Österreicher im vergangenen Jahr mit einer Direktvergütung von 13,0 (2016: 13,2) Millionen Euro an der Spitze der Gehalts-Rangliste der 73 wichtigsten Unternehmenslenker in Europa, die der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag.

Traditionell bezahlen Schweizer Konzerne ihre Chefs am besten: Mit UBS-Chef Sergio Ermotti (12,52 Millionen Euro) und Joseph Jimenez (10,7 Millionen) von Novartis liegen zwei weitere von ihnen auf den Rängen drei und fünf. "Die Schweiz ist das Vergütungsparadies in Europa", sagt hkp-Chef Michael Kramarsch.

Sein Unternehmen hat die Vergütungen bei den 73 Unternehmen in den führenden Börsenindizes Stoxx Europe 50 und Euro Stoxx 50 unter die Lupe genommen. Auf Platz zwei liegt der Brasilianer Carlos Brito (12,53 Millionen Euro) vom Brauereiriesen Anheuser-Busch InBev.

Als einziger Chef eines deutschen Konzerns ...

