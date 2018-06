MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Allianz investiert über ein Joint Venture im britischen Markt für Studentenwohnungen und verstärkt so über ihre Immobilientochter Allianz Real Estate ihre Präsenz in Großbritannien. Das Investitionsvolumen der Transaktion beläuft sich auf 350 Millionen britische Pfund, mit Hilfe derer Chapter, eine Marke für hochwertige Studentenwohnungen in London, weiter ausgebaut werden soll, teilte Europas größter Versicherungskonzern mit.

Im Rahmen des Joint Venture mit Greystar Real Estate Partners und dem kanadischen Public Sector Pension Investment Board erwirbt Allianz Real Estate neben den bestehenden Beteiligungen von Greystar und PSP Investments einen Anteil an Chapter. Damit soll das Wachstum von Chapter beschleunigt werden. In den nächsten fünf Jahren soll sich die Zahl der Studentenwohnungen im Portfolio auf 10.000 verdoppeln und die Qualität der Assets weiter verbessern.

Greystar wird wie bisher das Portfolio verwalten, das derzeit 5.100 Apartments an 10 zentralen Standorten in London umfasst. Die Transaktion ist das bisher größte Engagement der Allianz Real Estate in Großbritannien, das in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden soll, sagte Olivier Teran, Chief Investment Officer der Allianz Real Estate. Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden.

June 22, 2018

