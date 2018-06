Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der Eurozone hat sich im Juni wider Erwarten beschleunigt. Ein Rückgang in der Industrie wurde von einem kräftigen Schub bei den Dienstleistern mehr als kompensiert. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 54,8 Zähler von 54,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete.

Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 53,7 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Den Berechnungen von IHS Markit zufolge dürfte das Eurozone-BIP im zweiten Quartal um 0,5 Prozent steigen.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 55,0 Punkte von 55,5 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 55,0 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte hingegen auf 55,0 Punkte von 53,8 im Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Stand von 53,6 Punkten erwartet.

"Einige Details der Umfrage deuten allerdings darauf hin, dass von Entwarnung keine Rede sein kann", gab IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson zu bedenken. "So dürfte das leicht beschleunigte Wirtschaftswachstum teilweise auch darauf zurückzuführen sein, dass bei den Unternehmen nach der ungewöhnlich hohen Anzahl an Feiertagen im Mai wieder Routine eingekehrt ist - was wiederum dafür spricht, dass die Wirtschaft weiter auf schwachem Fuß unterwegs ist."

