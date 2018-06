Schwyz - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat die strategischen Leitplanken für die Jahre 2019 - 2022 festgelegt. Diese stehen ganz im Zeichen der Kundinnen, Kunden und Mitarbeitenden - mit wertschaffendem Wachstum als oberste Zielsetzung. Die SZKB wird ihr Kerngeschäft weiterentwickeln und den Ausbau des Geschäftsmodells weiter vorantreiben, um Marktanteile zu gewinnen und die Abhängigkeit vom Zinsengeschäft weiter zu reduzieren. Sie setzt sich für die Strategieperiode ambitiöse Wachstumsziele, legt nach wie vor Wert auf eine starke Eigenmittelbasis und strebt eine nachhaltige Wertschöpfung an.

Vision: "Die SZKB ist eine führende Finanzdienstleisterin in der Deutschschweiz"

Ziel ist es, im Kanton Schwyz und in der Deutschschweiz diversifiziertes Kundenwachstum zu erreichen. Die SZKB will in den kommenden vier Jahren ihr Kerngeschäft als Universalbank im Kanton Schwyz weiterentwickeln und auf ihrer führenden Marktstellung als regional verankerte, kompetente Universalbank aufbauen. Zum einen will sie ihr Retailgeschäft weiter ausbauen und das Handelsgeschäft konsequent weiterverfolgen. Zum anderen will sie aber auch in der Deutschschweiz z.B. durch die gezielte Akquisition von Hypothekarkunden über e-hypo.ch, von Firmen- und Gewerbekunden, Private Banking und institutionellen Kunden sowie mit dem Vorsorgezentrum Akzente setzen und so qualitatives und quantitatives Wachstum erzielen.

Leitbild: "Die SZKB steht für Sicherheit, Vertrauen und Qualität"

Ihre Vision hat Die SZKB im Leitbild wie folgt konkretisiert: Die SZKB handelt kundenorientiert und berücksichtigt dabei die Interessen ihrer Mitarbeitenden des Eigners und der Gesellschaft. Sie bietet qualitativ hochstehende Dienstleistungen zu attraktiven Preisen an. Sie erzielt ihren angemessenen und nachhaltigen Gewinn diversifiziert. ...

