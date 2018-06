Der türkische Präsident muss kurz vor der Wahl am Sonntag zittern. Nun kündigt er an im Falle eines Sieges die Zahl der Ministerien zu verringern.

Kurz vor der Wahl in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan eine deutliche Verkleinerung des Regierungsapparats angekündigt. Im Fall seines Wahlsieges wolle er die Zahl der Ministerien auf 16 von derzeit 26 verringern, sagte er in einem Fernsehinterview am Donnerstagabend.

Damit sollten Entscheidungsprozesse beschleunigt und die Bürokratie abgebaut ...

