Steinhoff verkauft seine Tochter Kika/Leiner and den Karstadt-Eigner Benko. Der Handelskonzern soll umstrukturiert und aus der Krise geführt werden.

Der angeschlagene Handelskonzern Steinhoff hat einem Verkauf seiner österreichischen Tochter Kika/Leiner an den Immobilieninvestor und Karstadt-Eigner Rene Benko zugestimmt. Wie das südafrikanisch-deutsche Unternehmen am Freitag mitteilte, geht Österreichs zweitgrößter Möbelhändler dabei an Benkos Signa-Holding. Details wurden zunächst nicht bekannt. Der Sender ORF berichtete, das operative Geschäft werde zu einem symbolischen Wert von einem Euro übertragen.

