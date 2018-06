Die Opec-Staaten wollen die tägliche Fördermenge offenbar anheben, doch noch herrscht keine Einigkeit. Der Ölpreis jedenfalls steigt.

Die Ölpreise sind am Freitag im Vorfeld des Treffens des Öl-Kartells Opec gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 73,80 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 74 Cent auf 66,27 Dollar.

An diesem ...

