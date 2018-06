Andreas Dagasan (BANTLEON): Infrastruktur-Investments

An Infrastruktur-Investments werden Anleger in den nächsten Jahren kaum vorbeikommen, wenn sie Wert auf zuverlässige Erträge legen. Ist doch der Ausbau der globalen Infrastruktur ein fundamentaler Zukunftstrend mit überdurchschnittlichen Performanceperspektiven.

Wesentliche Treiber sind der hohe Nachholbedarf und die Bedeutung als globaler Wettbewerbsfaktor im Zuge des digitalen und demografischen Wandels. Darüber hinaus werden Staaten in künftigen Konjunkturabschwüngen verstärkt die Rolle der Notenbanken als Stabilisator der Wirtschaft übernehmen müssen und über staatliche Infrastruktur-Investitionen einen Nachfrageimpuls erzeugen. Allein der Aufbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes, der im nächsten Jahr auch in Europa beginnen wird, ist ein Standort- und Wettbewerbsfaktor für ganze Staaten. Schließlich ist 5G eine Voraussetzung für die Digitalisierung und Vernetzung von Wertschöpfungsketten und Industriezweigen.

Was bedeutet dies für Anleger? Dem aktuellen Trend, in nicht börsennotierte Infrastruktur-Unternehmen zu investieren, sollten sie nicht folgen. Diese Investments sind nicht handelbar und im Bedarfsfall unter Umständen nur schwer oder gar nicht zu verkaufen. Zudem sind diese Investments durch bilanzgetriebene und regulierungsbedingte Nachfrage bestimmter Anlegergruppen eindeutig zu teuer. Auch im Bereich börsennotierter Infrastruktur gibt es bereits Investmentmöglichkeiten, deren Schwerpunkt bzw. Universum jedoch falsch aufgesetzt ist. Oft werden einfach alle Arten von Infrastruktur allokiert: Bau, Minen, Rohstoffe und auch andere Segmente, die im weitesten Sinne zum Thema Infrastruktur gehören können, die dem Anleger jedoch ein zyklisches und konjunkturelles Risiko in sein Portfolio bringen, das aber vermieden werden sollte.

Stattdessen sollten Anleger sich auf Investments im Bereich börsennotierte, regulierte Infrastruktur konzentrieren. Regulierte Infrastruktur-Unternehmen, wie Autobahnbetreiber, Betreiber von Mobilfunkstationen und Netzbetreiber im Allgemeinen profitieren von monopolistischen Geschäftsmodellen mit schwer substituierbaren Assets und langlebigen Zahlungsströmen. Deren Charakteristika sind eine ausgeprägte Robustheit gegenüber Konjunkturschwankungen, stetige Cashflows der Unternehmen, eine solide Dividendenu00adpolitik und eine niedrige Aktienkursvolatilität. Gemieden werden sollten dagegen weitgehend Infrastruktur-Anbieter mit unreguliertem Geschäft und mit dem Schwerpunkt auf Produktion, wie Bau, Zement und Energieproduktion. Anleger können mit dieser Auswahl börsennotierter Infrastruktur-Aktien hohe laufende Erträge aus Dividenden und überdurchschnittliche Wertsteigerungen erzielen. Börsennotierte, regulierte Infrastruktur-Investments erfüllen darüber hinaus komplexe Nachhaltigkeitskriterien und können dem individuellen Bedürfnis nach ESG-Kompatibilität angepasst werden. Zudem sind diese Investments gegenüber Handelskriegen zwischen einzelnen Staaten relativ immun.

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Beitrag gegebenen Informationen, Kommentare und Analysen dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Die hier dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die Bantleon Bank AG der Auffassung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Angaben keine Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich aus der Nutzung dieser Angaben ergeben, wird ausgeschlossen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.