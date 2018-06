Emmerson Resources Ltd. veröffentlichte gestern die Analyseergebnisse der Bohrungen, die am Projektgebiet Tennant Creek im Northern Territory von Australien durchgeführt wurden. Die Bohrlöcher, die im Zielgebiet Mauretania abgeteuft wurden, schnitten demnach hochgradige Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen. Zudem wurde ein erhöhter Gehalt an Bismut und Kobalt festgestellt. Nach Angaben des Unternehmens besteht das Potential, die bekannte Ausdehnung sowohl der oberflächennahen als auch die tiefer liegenden Mineralisierung zu erweitern.



Weitere Explorationsbohrungen im Bereich des Northern Corridor sollen im nächsten Quartal folgen, nachdem die kürzlich durchgeführte geophysikalische Flugvermessung ausgewertet wurde.



Zu den Höhepunkten der neuen Bohrergebnisse zählen nach Angaben von Emmerson Resources u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch MTRC023: 8,9 g/t Gold, 85 g/t Silber, 0,49% Kupfer und 0,13% Bismut über 26 m; darin 23 g/t Gold, 219 g/t Silber, 0,72% Kupfer und 0,26% Bismut über 8 m



? Bohrloch MTRC023: 7,6 g/t Gold, 2,4 g/t Silber, 0,19% Kupfer und 0,14% Bismut über 10 m



? Bohrloch MTRC027: 10,4 g/t Gold und 0,27% Bismut über 12 m



? Bohrloch MTRC025: 1,85 g/t Gold, 28,7 g/t Silber, 1,25% Kupfer und 734 ppm Kobalt über 19 m



