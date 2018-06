München (ots) - Am Montag läuft die Jubiläumsausgabe des Quiz' mit Alexander Bommes im Ersten.



Am Montag, 25. Juni 2018, feiert "Gefragt - Gejagt", das Vorabend-Quiz mit Moderator Alexander Bommes, Jubiläum: Die 250. Folge kommt auf den Bildschirm. Damit dies den Zuschauern nicht verborgen bleibt, hat sich das Team eine kleine Überraschung überlegt. Alexander Bommes: "250? Das ist viel! Und gefühlt hat die Jagd gerade erst begonnen!"



Das Format ist die deutsche Adaption des britischen Show-Hits "The Chase" und war seit 2012 im Abendprogramm des NDR Fernsehens zu sehen. 2015 schaffte "Gefragt - Gejagt" den Sprung ins Vorabendprogramm des Ersten. Auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr läuft das Quiz von Staffel zu Staffel erfolgreicher. Die höchste Reichweite der aktuellen 4. Staffel, die seit dem 23. April bis voraussichtlich Ende September 2018 im Ersten zu sehen ist, wurde am 12. Juni 2018 erreicht, als 2,54 Millionen Zuschauer einschalteten (15,2 % MA).



In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidaten gegen ein Superhirn, den "Jäger", an. Keine leichte Aufgabe für die Kandidaten, denn die Jäger sind ausgewiesene Quizprofis aus der Quiz-Nationalmannschaft.



"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



