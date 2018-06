Die Investmentbank Equinet hat Daimler von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 80 auf 71 Euro gesenkt. Der Rückschlag in Folge der Gewinnwarnung biete eine Einstiegschance, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die meisten angeführten Gründe dürften nicht von langer Dauer sein./ag/la

Datum der Analyse: 22.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007100000

AXC0080 2018-06-22/11:04