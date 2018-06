Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Just Eat vor dem Kapitalmarkttag Ende Juni auf "Sell" belassen. Der Fokus dürfte auf den im März vom neuen Unternehmenschef avisierten Investitionsplänen liegen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/ajx Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-06-22/11:17

ISIN: GB00BKX5CN86