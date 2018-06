FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6900 (5800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 730 (720) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 135 (125) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 880 (868) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES ROLLS ROYCE TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - PT 895 (765) PENCE - GOLDMAN CUTS BODYCOTE PLC TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 860 (940) PENCE - GOLDMAN CUTS RENISHAW TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 5700 PENCE - GOLDMAN CUTS SPECTRIS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 3000 PENCE - GOLDMAN INITIATES FIRSTGROUP WITH 'BUY' - TARGET 106 PENCE - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 680 (665) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 870 (865) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6250 (6000) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC INITIATES WOOD GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 690 PENCE - HSBC RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 300 (250) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FLYBE GROUP PRICE TARGET TO 42 (40) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 600 (590) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4200 (3800) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 4000 (3000) PENCE - 'BUY' - PANMURE CUTS GRIFFIN MINING TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 161 PENCE - PEEL HUNT INITIATES SPIRE HEALTHCARE WITH 'ADD' - TARGET 278 PENCE - RPT: JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS TARGET TO 655 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RPT: JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 630 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT: JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT: JPMORGAN RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 1900 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2150 (1900) PENCE - 'NEUTRAL'



