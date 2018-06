Berlin (ots) -



BRAVO, JAM FM & RTL II präsentieren die YOU Summer Stage - Imposantes Line-Up: Johnny Orlando, Isac Elliot, Bars & Melody u.v.m. - Future's Space: Startklar für die Karriere - Kick-Off: YOU Sportskanone in Kooperation mit ALBA Berlin - erstmalig YOU Merchandise, YOU Award und BRAVO Otto - Neueste Beauty-, Lifestyle- und Sporttrends: Pop-up Nails, Funkelbag, NERF-Teamsport Liga, Mermaiding und Hood Training - YOU Squad 2018 - YOU Tour Gewinnspiel



Festivalfeeling pur: Zum 20. Jubiläum präsentiert sich Europas größtes Jugendevent erstmals als YOU Summer Festival, das vom 22. bis 24. Juni kurz vor den Sommerferien die Festivalsaison in der Hauptstadt einläutet. Festivalfans können sich auf drei Tage volles Programm aus Musik, Sport, Lifestyle und Karriere freuen, wenn wieder zahlreiche Aussteller ihre Angebote für Jugendliche präsentieren. BRAVO, JAM FM und RTL II holen nationale und internationale Stars wie Johnny Orlando oder Bars & Melody auf die YOU Summer Stage im Herzen des Sommergartens. Den absoluten Fanmoment erleben Kids am YOU Carpet, dem "Roten Teppich" der YOU, in Halle 18. Täglich von 11 bis 13 Uhr stehen die Online-Stars ihren Fans am Wochenende für Autogrammwünsche, Selfies und Smalltalk zur Verfügung. Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr begleitet die YOU Squad auch in diesem Jahr wieder das YOU Summer Festival. Annika Sofie, Joyatheresa, KekseTV, Justin Prince und Mone@Supergirl sind angesagte Influencer aus den Bereichen Comedy, Fashion, Musik und Sport, berichten live vom Geschehen und liefern sich Challenges mit den Ausstellern. Im Future's Space in Halle 20 haben Jugendliche die Möglichkeit, sich umfassend über Berufs- und Ausbildungsthemen zu informieren sowie ihre berufliche Zukunft zu planen. Am Festival-Freitag ist Schulklassentag: Für angemeldete Schulklassen gibt es vergünstigte Tickets, Schüler und Lehrer erwarten spannende Workshops und Vorträge. Teenies können neben einem 1.000 Quadratmeter großen Action-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen, außerdem die coolsten Brands, Beauty- und Fashiontrends erleben, auf Schnitzeljagd mit der YOU-Tour gehen oder innovative Sportarten testen.



Daniel Barkowski, Projektleiter YOU Summer Festival: "Zum 20. Jubiläum präsentiert sich Europas größtes Jugendevent so bunt und vielseitig wie nie zuvor: Als Festival liegt das Zentrum der Veranstaltung im Sommergarten, dafür haben wir das Programm der Aussteller vorwiegend ins Freie verlagert, um die perfekte Festival-Atmosphäre aufkommen zu lassen. Ein Highlight sind die Auftritte gefeierter Stars auf der riesigen Open-Air-Bühne. Das YOU Summer Festival steht für Emotionen und unvergessliche, persönliche "Money can't buy-Erlebnisse", die in einer zunehmend digitalen Welt immer wichtiger werden. Es kennt die Bedürfnisse der "Generation Online" und spricht ihre Sprache. Programm und Inhalte vom YOU Summer Festival, mit dem Action-Pool im Sommergarten, einer Graffiiti- und Streetdance-Meisterschaft, cooler Bildungshalle sowie zahlreichen anderen Mitmach-Aktionen ist perfekt auf die junge Zielgruppe zugeschnitten."



Starkes Sportprogramm



Das umfangreiche Sportprogramm animiert Sportfreaks und Neugierige zum Ausprobieren von Actionsport-, Breitensport- und Denksportarten. Besucher können indoor und unter freiem Himmel ihre eigenen sportlichen Fähigkeiten beim Basketball, Fußball, Lasergame, Schach, Parkour, Wipeout-Challenges im Action-Pool und zahlreichen anderen Sportarten testen oder bei den vielen Wettbewerben einfach nur mitfiebern.



Kick-Off für YOU Sportskanone: ALBA Berlin sucht zusammen mit der YOU am Freitag, 22. Juni, die sportlichste Schule Berlins, die "YOU Sportskanone". Kick-Off ist um 9 Uhr am Stand von ALBA Berlin. Im Halbstundentakt werden jeweils zwei Schulen an den Stationen Tischtennis, Kicker, Basketball, Rundlauf, NERF-Dart-Blaster und Bogenschießen gegeneinander spielen, bis jede Schule sechs Wettkämpfe absolviert hat. Die Siegerehrung findet um 12.30 Uhr am Stand von ALBA Berlin statt.



Die NERF-Teamsport Liga feiert auf dem YOU Summer Festival Premiere. Mit den Dart-Blastern der Firma HASBRO kommt keine Langeweile auf: Die verschiedenen Blaster und Schaumstoff-Darts eignen sich perfekt zum actionreichen Fun-Erlebnis. Der schnelle Teamsport hat eine eigene Liga (NDBL = NERF Dart Blaster Liga), in der sich sechs Teams im Trainingslager für die kommenden Liga-Spiele vorbereitet haben. Am Samstag, 23. Juni, treten die Teams der NDBL auf dem YOU Summer Festival im offiziellen Wettbewerb das erste Mal gegeneinander an. Besucher können sich auf spannende Battles in der NERF-Arena in Halle 18 freuen. An den übrigen Messetagen steht die Arena auch Besuchern für Open Plays zur Verfügung.



Im Zentrum des Festivals steht der 1.000 Quadratmeter große Action-Pool im Herzen des Sommergartens. Den Traum vom "Schwimmen wie eine Meerjungfrau" erfüllt Swimolino kleinen und großen Wasserratten im Action Pool. Gemeinsam mit professionellen Meerjungfrauen können Besucher das Schwimmen mit einer Mermaidingflosse lernen. Flossen in allen Größen sind ausreichend vorhanden. Einzige Voraussetzung: Man kann schwimmen. Hood Training ist ebenfalls neu auf Europas größtem Jugendevent - eine Initiative von Aktion Hilfe für Kinder, die kostenfreie Projekte, Trainings und Workshops für Kinder und Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen anbietet. Das Sportprogramm soll die Integration fördern und den Kids Fairness, Respekt und Toleranz beibringen sowie dabei helfen, Stress und Frust abzubauen. Das Ausdauer- und Fitnesstraining basiert auf der Sportart Calisthenics, ein Ganzkörpertraining, bei dem vor allem mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Kids können sich auf dem YOU Summer Festival auf mehrere Workshops mit verschiedenen Übungen und Performances von bekannten Gesichtern aus der Calisthenics-Szene freuen.



YOU Merchandise, YOU Award und BRAVO Otto



Passend zum Start der Festivalsaison, präsentiert Europas größtes Jugendevent seine eigene Fan-Kollektion 2018. Ob T-Shirts, Hoodies, Tank-Tops oder Rucksäcke: Zum ersten Mal können Besucher trendige Fan-Merchandise-Artikel zum YOU Summer Festival direkt vor Ort in Halle 18 kaufen und sich so auch kleidungstechnisch auf ein actionreiches Festival-Wochenende einstimmen. Ebenfalls Premiere feiert der YOU Award: Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, wird der Award in Kooperation mit RTL II auf der YOU Summer Stage vergeben. Auch der BRAVO Otto ist dieses Jahr neu auf dem YOU Summer Festival. Die Lochis gewinnen in der Kategorie "Social Media Stars" und Tim Oliver Schultz in der Kategorie "TV & Kino". Seit 1957 wird die Auszeichnung durch die Leser der Zeitschrift BRAVO an die beliebtesten Künstler verliehen.



Lifestyle-Trends entdecken: Mode, Models, Beauty und Graffiti



Auf Europas größtem Jugendevent erwarten Teens angesagte Lifestyle-Neuheiten wie leuchtende Festivalturnbeutel oder Pop-Up Nails. Mit dem leuchtenden Party-Rucksack "Funkelbag" der Firma Funkelfetisch sticht jeder aus der Masse heraus und das gleich für 16 Stunden dank beleuchteten Tragriemen aus El-Wire, einer Leuchtschnur, und Batterien. Eine gute Alternative zu Nagelstudios und einer klassischen Maniküre präsentiert NAILD mit den Pop-up Nails: Das sind wiederverwendbare, künstliche Fingernägel zum Aufkleben, die sich leicht an die eigene Nagelform anpassen und lösen lassen. Besucher können außerdem an Wettbewerben rund um Beauty & Fashion teilnehmen. Wer die Chance ergreifen möchte, im internationalen Modelbusiness durchzustarten, kann sich beim YOU LOOK Modelcontest 2018 bewerben. Interessierte können sich an allen drei Tagen direkt am Stand bewerben. Aus allen Bewerbungen wählt eine Fachjury die beiden Finalisten aus, die auf der YOU Summer Stage im Sommergarten am Sonntag, 24. Juni, um 16 Uhr bekannt gegeben werden. Die Battle of Schools geht dieses Jahr bereits in die sechste Runde. Bei der jährlich stattfindenden Street Art- und Graffiti-Meisterschaft sprayen mehr als fünf Berliner Schulen live und outdoor in der Festival-Area. Erstmalig werden kirgisische Street Art Künstler mit am Start sein. In Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt sowie dem Goethe Institut können Besucher den Künstlern beim Malen großflächiger YouTuber-Portraits im Sommergarten über die Schulter schauen.



1.400 Tänzer begeistern bei Streetdance-Meisterschaft Berlin



Bereits zum vierten Mal versammelt die Streetdance-Meisterschaft Berlin alle Tanz- und Hip-Hopfans in Halle 21a. Europas größtes Jugendevent präsentiert am Festival-Wochenende 120 Gruppen der deutschen Streetdance-Szene sowie 50 Teams für das Berliner HIP POP Battle. Rund 1.400 Tänzer aus der Hauptstadtregion, weiteren Bundesländern sowie England und Polen zeigen ihr Können vor einem begeisterten Publikum und einer anspruchsvollen Jury. Die Tänzer treten jeweils in den Kategorien "Anfänger", "Mittelstufe" und "Fortgeschrittene" an. Das "Berliner HIP POP Battle 2vs2" geht am Sonntagnachmittag, 24. Juni um 16 Uhr, in die dritte Runde. Wie der Name vermuten lässt, treten zwei Tänzer jeweils im Hip-Hop und Popping beim "Battlen" gegeneinander an: Den Gewinnern winkt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Die Siegerehrung des Berliner HIP POP Battles findet um 19.15 Uhr auf der Bühne in Halle 21a statt.



Startklar für Ausbildung und Job: Future's Space



Ob Handwerk, Pflege oder Polizei: Rund 40 Ausbildungsbetriebe stehen den Besuchern im Future's Space Rede und Antwort. Egal ob Gespräche oder Workshops zur Berufs- oder Studienberatung, Auslandsaufenthalte oder Praktika, in Halle 20 finden Jugendliche alle wichtigen Tipps für einen erfolgreichen Karrierestart. Welche vielfältigen Möglichkeiten das duale Berufsbildungssystem bereithält, erfahren Jugendliche beim Stand "Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!". Politik- und Medienfans können im jup!-Mediengarten der jup!-Jugendredaktion & Alex Berlin über die Schulter schauen.



Schule mal anders: YOU Schulklassentag am Freitag



Unterricht kann auch Spaß machen: Das beweist Europas größtes Jugendevent mit einem exklusiven Schulklassentag und rund 20 Themen-Exkursionen am Freitag, 22. Juni. Lehrer und Schüler können spannende Workshops ausprobieren und praktischen Input zu verschiedenen Themen aus Gesellschaft, Sport und Lifestyle erhalten. Insgesamt 45 Unternehmen, Institutionen, Verlage, Vereine, Stiftungen und Verbände stellen sich auf dem diesjährigen Schulklassentag in der Teacher's Lounge im Marshall-Haus vor. Wer in den Age Explorer schlüpft, wird direkt ins Rentenalter katapultiert. Mit dem Alterssimulationsanzug macht der KATHARINENHOF erlebbar, wie sich die Beweglichkeit, das Seh- und Hörvermögen sowie die Feinmotorik im Alter verändern. Teilnehmer können außerdem am Freitag, 22. Juni, mit dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin, Ralf Wieland, ins Gespräch kommen, hinter die Kulissen einer praktischen Polizeiausbildung blicken, verschiedene Tanzstile der Flying Steps Academy ausprobieren oder sich von der Konditoren-Innung Berlin zeigen lassen, wie der "König der Kuchen", der Baumkuchen, hergestellt wird. Das ausführliche Exkursionsprogramm ist online verfügbar.



Jugend musiziert weiht die YOU Summer Stage ein



"Jugend musiziert" heißt nicht nur Klassik: Bereits im zweiten Jahr stellen sich am Freitag, 22. Juni, ab 11 Uhr Pop-Bands vor, die sich beim Wettbewerb "Jugend musiziert Berlin" 2018 erfolgreich Preise in der Kategorie "Band (Rock und Pop)" erspielt haben. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Live-Musik auf der YOU Summer Stage im Sommergarten. Insgesamt vier Gewinnerbands, darunter "Perfect Strangers", "Box of Candy", "The Showberries" und weitere Newcomer präsentieren sich am Schulklassentag einem begeisterten Publikum. Der Wettbewerb gilt als der renommierteste Musikförderpreis Deutschlands.



Tolle Preise beim YOU Tour Gewinnspiel



Auf dem YOU Summer Festival können Besucher am Wochenende, 23. und 24. Juni, eine besondere Schnitzeljagd erleben und spannende Preise auf der YOU-Tour gewinnen. Zwölf teilnehmende Aussteller, unter anderem NERF, Hertha BSC, Deichmann, Körperwelten und Yu-Gi-Oh, bilden die YOU-Tour-Stationen, die von den Besuchern erkundet werden müssen. Ziel ist es, an jeder Festival-Station einen Stempel auf der YOU-Tour Karte zu erhalten. Die Stempelkarte ist am Infocounter in der Eingangshalle 19 erhältlich sowie bei den teilnehmenden Ausstellern. Wenn alle Stempel eingesammelt sind, geht es direkt in den Sommergarten. Dort werfen die Besucher die Stempelkarte in die Gewinnbox auf der YOU Summer Stage Bühne und sahnen mit etwas Glück während der Verlosungszeit am Samstag und Sonntag um 16 Uhr kräftig Preise ab.



Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf www.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.



Über das YOU Summer Festival



Das YOU Summer Festival findet vom 22. bis 24. Juni 2018 auf dem Berliner Messegelände statt. In diesem Jahr erleben Youngsters auf Europas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. Mal ist es das Event für Creator, Influencer & Brands und gliedert sich in drei Bereiche: Festival, Karriere und Markenplattform für Lifestyle, Sport und Fashion. Teenies können neben einem 1.000 qm großen Action Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen, außerdem die coolsten Brands erleben, innovative Sportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre Zukunft planen. Veranstalter ist die Messe Berlin.



