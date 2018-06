Volkswagen hat seine Anteile am kalifornischen Speicher-Spezialisten Quantum Scape erhöht und mit ihm ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Langfristiges Ziel ist die Errichtung einer Produktionsanlage für Feststoffbatterien bis 2025.Volkswagen ist jetzt der größte automobile Anteilseigner an der Quantum Scape Corporation und wird auch einen Sitz im Aufsichtsrat des kalifornischen Speicher-Spezialisten übernehmen. Wie Volkswagen mitteilt, will der Automobilhersteller mit der Erhöhung seiner Anteile und der Gründung eines neuen Gemeinschaftsunternehmens den Weg für die nächste Stufe im Bereich ...

