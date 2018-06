Grünwald (ots) -



Es ist immer wieder die Liebe und Hinwendung, die TELE 5 besonders machen.



Diesmal - wie passend - mit Herzklopfen: Der B2B Film "Mein Herz macht Bum Bum für mein Publikum", wurde heute mit dem German Brand Award ausgezeichnet. Ein Film, in dem TELE 5-Boss Kai Blasberg mit Friedrich Liechtenstein durchs nächtliche Berlinale-Berlin cruisend erklären, warum TELE 5 anders ist als andere Sender und damit besser.



Kategorie: Excellence in Brand Strategy, Management and Creation Brand Creation - Movies, Commercials & Virals



Warum? So beschreibt es der Preisgeber: "Dabei begegnet der Spot dem Zuschauer auf Augenhöhe. Er beinhaltet keine geschönten Marketing-Blasen, sondern ist authentisch, abwechslungsreich und aufmüpfig - genau wie TELE 5. 'Fernsehen mit Haltung' funktioniert nur, wenn dein Herz für den Zuschauer schlägt."



Und weil's so schön ist, hier nochmal der Film für ALLE: https://youtu.be/nKg8uGMWWHM



ANDERS IST BESSER. TELE 5. Bum Bum.



