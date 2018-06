Lieber Geldanleger, wenn Sie versuchen herauszufinden, wer an der Börse ihr größter Feind ist müssen Sie eigentlich nur in den Spiegel schauen. Ich weiß, das liest sich gemein, ist aber tatsächlich so. Hier erfahren Sie, warum. Falls Sie Infos lieber auditiv aufnehmen. Hier gibt es zu dieser Thematik mein passendes Video: https://www.youtube.com/watch?v=jVQfzQmFySI Unzählige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...