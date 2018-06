München (ots) - Bei der World Hepatitis Alliance galt Deutschland eine Zeit lang als eine Art Musterknabe. Gelobt wurde, wie hierzulande die verschiedenen Interessengruppen zusammengebracht wurden, um das WHO-Ziel der Eliminierung von Hepatitis C bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Doch nun regen sich Zweifel, ob das auch alles effektiv ist. Was fehlt, ist der politische Wille, erklärt Achim Kautz, geschäftsführender Gesellschafter der Leberhilfe Projekt.



Wer über Hepatitis sprechen will, kommt an Achim Kautz nicht vorbei. Er war Geschäftsführer der Deutschen Leberhilfe e.V., hat die Patientenorganisation European Liver Patient Association (ELPA) mitgegründet, war Gründungsmitglied der World Hepatitis Alliance (WHA) und ist ein angesehener Experte bei Institutionen wie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder der Weltgesundheitsorganisation WHO.



Lesen Sie das Interview auf Pharma Fakten:



