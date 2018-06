BERLIN (Dow Jones)--Zwei Jahre nach dem Brexit-Referendum befürchtet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) einen ungeordneten Ausstieg Großbritanniens aus der EU mit erheblichen negativen Folgen für die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals. "Die Gefahr ist groß, dass Brüssel und London am 29. März 2019 mit leeren Händen dastehen", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Freitag in Berlin mit Blick auf das Austrittsdatum.

Für ein geordnetes Ausscheiden der Briten aus der EU müsste eigentlich der EU-Gipfel kommende Woche die Weichen stellen, erklärte Lang. Doch noch immer seien der zukünftige Umgang mit Irland und die Frage des Grenzverkehrs zwischen beiden Ländern völlig offen. "Die britische Regierung spielt weiterhin auf Zeit. Diese Strategie führt ins Desaster. Eine klare Kurskorrektur ist nötig", sagte Lang.

Schwaches BIP im Königreich

London müsse akzeptieren, dass nur ein Verbleib in der Zollunion und im Binnenmarkt überhaupt eine Lösung für die irische Frage ermögliche. Auch das Europarecht müsse für die Streitschlichtung im zukünftigen Verhältnis gültig bleiben, erklärte Lang.

Schon jetzt machten sich nachteilige Effekte des bevorstehenden Brexits bemerkbar, sagte der BDI-Experte. So sei das Vereinigte Königreich mit 1,4 Prozent momentan das Land mit dem schwächsten für dieses Jahr erwarteten BIP-Wachstum in der gesamten EU.

