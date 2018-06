Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 25.06.2018 * (Nr. 228) Schwerbehinderte Menschen, Jahr 2017



Dienstag, 26.06.2018 * (Nr. 229) Wirtschaftsfaktor Umweltschutz, Jahr 2016 * (Nr. 230) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 01. Quartal 2018 * (Nr. 231) Anzahl der Beschäftigten mit Mindestlohn, Jahr 2017, Im Laufe des Tages * (Nr. 26) Zahl der Woche zum letzten WM-Gruppenspiel Deutschlands: Fakten zu Südkorea, Jahr 2017



Mittwoch, 27.06.2018 * (Nr. 232) Berufsakademien, Jahr 2017 * (Nr. 233) Überschuldungsstatistik, endgültige Ergebnisse, Jahr 2017



Donnerstag, 28.06.2018 * (Nr. 234) Rinder- und Schweinebestand, Stichtag 03.05.2018 * (Nr. 235) Vorläufige Ergebnisse der Kirschenernte, Jahr 2018 * (Nr. 236) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), Vorläufige Ergebnisse, Juni 2018, Im Laufe des Tages



Freitag, 29.06.2018 * (Nr. 237) Einzelhandel (Umsatz), Mai 2018 * (Nr. 238) Index der Außenhandelspreise, Mai 2018 * (Nr. 239) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquoten), Mai 2018 * (Nr. 240) Versorgungsempfängerinnen/-empfänger, vorläufiges Ergebnis, Stichtag: 01.01.2017



