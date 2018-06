Shanghai (ots/PRNewswire) - Music China, bekannt als eine der renommiertesten Musikinstrumentenmessen der Welt, findet vom 10. bis 13. Oktober 2018 im Shanghai New International Expo Center statt.



Die 2002 gemeinsam von CMIA, INTEX Shanghai und der Messe Frankfurt ins Leben gerufene Music China gilt als hervorragende Kommunikationsplattform für die Bereiche Handel, Bildung und Kultur. Diese größte Musikmesse in Asien bietet viele Möglichkeiten für ein nachhaltiges Geschäftswachstum in einer herausfordernden wirtschaftlichen Lage. Sie ist der ideale Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Geschäftsmöglichkeiten in China und den asiatischen Märkten.



Die Music China 2018 findet in 12 Hallen und auf 2 Ausstellungsflächen im Freien mit fast 2.000 teilnehmenden in- und ausländischen Ausstellern aus 30 Ländern und Regionen statt. Auf 138.000 m2 Ausstellungsfläche werden verschiedene westliche und chinesische Musikinstrumente vorgestellt.



Um dem erheblichen Geschäftswachstum gerecht zu werden, haben namhafte Marken wie Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Ludwig, Orange, Roland, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, KHS, Jinyin, Fengling und Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory die Teilnahme an der Music China 2018 bestätigt, um ihre Spitzenposition auf dem Markt zu festigen. Sowohl internationale Top-Marken als auch lokale Produkte mit ausgezeichneter Qualität und konkurrenzfähigem Preis werden direkt vor Ort angeboten.



Darüber hinaus werden bei diesem Musikkarneval verschiedene Seminare und Aktivitäten veranstaltet, um professionellen Einkäufern und Musikliebhabern ein inspirierendes Erlebnis zu zu ermöglichen.



Händlerschulungen



Der Klassiker unter den Veranstaltungen, der eine vertiefte Weiterbildung an die Spitze des Marktes bringt. Professionelle Sprecher aus der ganzen Welt werden eingeladen, um ihre Erfahrungen über Vertrieb, Branding, Management, Nutzung neuer Medien und andere aktuelle Themen auszutauschen.



Konferenzen zur Markteinführung neuer Produkte



Eine großartige Plattform für die Einführung der neuesten Musikprodukte. Die Ankündigungen verschiedenster ausgefallener neuer Technologien bieten die beste Gelegenheit für Händler und Besucher, die aktuellsten Errungenschaften der Musikbranche zu erleben.



Erschließung des Marktes für Musikausbildung



Musiklehrer, -pädagogen und -bildungseinrichtungen stellen ihre Unterrichtsmodelle vor und tauschen neue Bildungsideen aus. Studenten und Kinder, für die diese Veranstaltungen konzipiert wurden, erleben unter professioneller Anleitung eine neue Art der Musikausbildung.



Weitere Informationen zu Music China 2018 finden Sie auf unserer offiziellen Website www.musicchina-expo.com. Registrieren Sie sich jetzt online und erhalten Sie freien Eintritt.



