London (www.fondscheck.de) - Andrew Mulliner, Portfoliomanager des Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund (ISIN LU0756065164/ WKN A1JX0G) bei Janus Henderson Investors, erläutert die Entwicklungen an den Anleihemärkten in diesem Jahr und was uns seines Erachtens in nächster Zeit erwartet.Zudem gehe er auf die wichtigsten Bereiche ein, auf die er und sein Team in der zweiten Jahreshälfte den Fokus richten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...