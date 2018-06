München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kai Wenz ist Camper durch und durch. Deswegen ist er auch seit sieben Jahren für den ADAC Campingführer als Inspekteur unterwegs und bewertet Anlagen in ganz Europa. Fabian Herrmann war das letzte Mal als Kind campen und will das Geheimnis "Trendurlaub Camping" lüften. Jetzt gehen die beiden gemeinsam eine Woche in den Niederlanden auf Tour. Ihre Berichte werden live auf der ADAC Campingwelt gebloggt.



Die Tour startet bei Camping Zeeburg (Amsterdam), führt dann über Vakantiepark Duinrell (Wassenaar), Vakantiepark Norrdduinen (Katwijk aan Zee),Vakantiepark Kijkduin (Den Haag) und endet in Camping Gaasper (Amsterdam).



Sie können unsere Tour verfolgen und auch gerne verlinken auf www.adac.de/campingblog.



Über die ADAC SE:



Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.



OTS: ADAC SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122834 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122834.rss2



Pressekontakt: ADAC SE Unternehmenskommunikation Marion-Maxi Hartung Tel.: (089) 7676-3867 Marion-maxi.hartung@adac.de