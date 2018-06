Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der größte Teil der gestrigen europäischen Handelssitzung war vor allem durch eines gekennzeichnet: schlechte Stimmung, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". So mögen auf der einen Seite die von uns gestern erwähnten Quellen eine Rolle gespielt haben, wonach angeblich EZB-Vertreter hatten durchblicken lassen, dass die ökonomischen Folgen eines Handelskrieges zwischen den USA und China den Ratsmitgliedern wesentlich mehr Kopfzerbrechen bereiteten, als dies nach außen den Anschein hätte, so die Deutsche Bank AG weiter. ...

