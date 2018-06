Bloomberg Terminal, ein Dienst zur Überwachung finanzieller Daten, wird nun den Kryptowährungs-Index der Exchange Huobi auflisten, heißt es in einer Pressemitteilung, die Cointelegraph am 21. Juni veröffentlicht hat. Der Huobi 10-Index, welcher von der Huobi-Gruppe entwickelt wurde, wird anhand der Vermögensklassifizierung und einer gewichteten Durchschnittsmethode berechnet, um die Wertentwicklung der 10 am meisten gehandelten digitalen Vermögenswerte an der Huobi-Börse nachzubilden. Die Pressemitteilung ...

