Der GBP/USD hat seinen Aufwärtstrend am Freitag fortgesetzt und so konnte er zum neuen Wochenhoch über 1,3300 steigen. Das Paar baut seine Erholung vom Jahrestief aus dem Bereich der 1,3100 aus, nach dem die BoE am Donnerstag einer hawkish Haltung einnahm und die Hoffnungen auf eine Zinserhöhung im August wieder steigen. Der US-Dollar zieht sich auf ...

