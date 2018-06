China will nicht mehr die Weltmüllkippe sein und nimmt dem Ausland keine Altkunststoffe mehr ab. Andere Länder drohen nun im Plastikmüll zu ersticken.

Nach dem chinesischen Importstopp für Plastikmüll werden sich weltweit künftig noch mehr Kunststoffabfälle anhäufen. Reiche Staaten müssten einen Weg finden, um die Ansammlung eines der allgegenwärtigsten Materialien auf der Erde zu verlangsamen, fordern Forscher in einer aktuellen Studie.

Ziel der Wissenschaftler war es, die Folgen des chinesischen Einfuhrverbots für Kunststoffmüll aus dem Ausland zu quantifizieren. Demnach müssen andere Staaten bis 2030 womöglich für mehr als 110 Millionen Tonnen Plastikschrott eine neue Art der Entsorgung finden. Das Verbot trat zum Jahreswechsel in Kraft, und das Müllproblem weltweit dürfte sich nach Ansicht der Wissenschaftler weiter verschärfen.

Reiche Staaten wie die USA, Japan und Deutschland haben ihr recycelbares Plastik lange nach China geschickt. Doch die Volksrepublik will nicht mehr die Müllkippe der Welt sein. Der Studie zufolge hat das Land seit 1992 mehr als 105 Millionen Tonnen Altkunststoff angenommen, was dem Gewicht von mehr als 300 Exemplaren des Empire State Buildings in New York entspricht.

Der Kurswechsel Pekings zwingt nun auch andere Länder zum Umdenken. Sie müssen bei den Materialien zum Recycling strenger ...

