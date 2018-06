Der designierte Parteichef der nordrhein-westfälischen SPD, Sebastian Hartmann, beansprucht künftig ein Mitspracherecht in bundespolitischen Fragen. "Die NRW-SPD muss auf der bundespolitischen Ebene wieder wahrgenommen werden", sagte Hartmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagsausgaben).

"Wir wollen den Erneuerungsprozess auch in Berlin voranbringen", so Hartmann weiter. "Ich werde mich dabei stark einbringen und mitmischen, wenn es darum geht, auch mal grundlegend Neues durchzusetzen", so der Bundestagsabgeordnete. Hartmann bewirbt sich beim Landesparteitag am Samstag in Bochum als einziger Kandidat um die Nachfolge von Michael Groschek.