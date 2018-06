Einfache Aufgaben schnell, leicht und kostengünstig automatisieren: Dieses Ziel geht das Unternehmen mit seinen Low Cost Automation Produkten an. Jetzt hat der Kunststoffspezialist neben seinen Raumportalen ein komplett neues Produkt in Form eines Delta Roboters entwickelt. Dieser wird dem Fachpublikum auf der automatica 2018 in München in Halle A4, Stand 103 vorgestellt. Der Roboter basiert auf drei wartungsfreien Drylin ZLW Zahnriemenachsen, schmiermittelfreien Igubal Koppelstangen sowie passenden Adapterplatten. NEMA Schrittmotoren und Encoder sorgen für ein schnelles Handling von bis zu 1 Kg bei einer Präzision von ±0,5 mm. Das komplette System besitzt einen Bauraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...